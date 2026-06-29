Казахстан займет около $1 млрд у международных банков для покрытия дефицита бюджета

Также одобрено соглашение о займе (программа инклюзивного и устойчивого экономического роста) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций. Оно совершено 15 июня 2026 года и предусматривает предоставление Казахстану займа в сумме 62,4 млрд японских йен ($389,3 млн) со сроком погашения 11 лет, включая 5-летний льготный период.