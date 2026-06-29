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Казахстан займет около $1 млрд у международных банков для покрытия дефицита бюджета

Средства займа позволят профинансировать дефицит республиканского бюджета на 2026 год.

Источник: Reuters

АСТАНА, 29 июн — Sputnik. Сенат Казахстана ратифицировал два соглашения о займах у международных банков.

Первое соглашение между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития был подписан в Астане 20 мая 2026 года. Документ предусматривает предоставление Казахстану займа в размере 92,3 млрд японских йен ($575,9 млн) сроком на 11 лет, включая пятилетний льготный период.

Также одобрено соглашение о займе (программа инклюзивного и устойчивого экономического роста) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций. Оно совершено 15 июня 2026 года и предусматривает предоставление Казахстану займа в сумме 62,4 млрд японских йен ($389,3 млн) со сроком погашения 11 лет, включая 5-летний льготный период.

«Средства займа позволят профинансировать дефицит республиканского бюджета на текущий год, таким образом обеспечив исполнение всех обязательств государства, принятых на себя в рамках республиканского бюджета на 2026 год», — сообщили в сенате.