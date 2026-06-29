Пуск реактора первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции намечен на осень

«Росатом» намерен в июле выйти на «горячую обкатку» — главный пункт пусконаладочных работ перед пуском энергоблока № 1 АЭС «Аккую» в Турции, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, пуск реактора первого энергоблока АЭС намечен на осень.