Пуск реактора первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции намечен на осень

«Росатом» намерен в июле выйти на «горячую обкатку» — главный пункт пусконаладочных работ перед пуском энергоблока № 1 АЭС «Аккую» в Турции, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, пуск реактора первого энергоблока АЭС намечен на осень.
Господин Лихачев рассказал «РИА Новости», что график предпусковых работ на первом энергоблоке утвержден, но будет зависеть от «конкретных обстоятельств». «Наша главная задача — в июле перейти к “горячей обкатке”», — отметил глава «Росатома».
АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции. Проект включает четыре энергоблока. Мощность каждого из них составляет 1200 МВт, общая проектная мощность — 4800 МВт. Строительство АЭС осуществляет АО «Аккую Нуклеар», дочерняя компания «Росатома». Станция должна обеспечить электроэнергией более 10 регионов Турции и более 12 млн потребителей.