Хабаровчане распробовали местные продукты на ярмарке выходного дня

— Если в первый день работы ярмарки 2 мая было продано 1,7 тонн продукции, то за 18 ярмарочных дней эта цифра достигла более 22,5 тонн, а объем выручки составил более 7 млн рублей, — рассказал руководитель центра инжиниринга Краевого сельскохозяйственного фонда Константин Могильный.