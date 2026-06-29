Хабаровчане распробовали местные продукты на ярмарке выходного дня

В Хабаровске провели промежуточные итоги работы сельскохозяйственной ярмарки, которая традиционно собирает сельхозпроизводителей и покупателей по субботам и воскресеньям на территории парка им. Юрия Гагарина. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Минувшие выходные стали рекордными по количеству участников. Более 40 аграриев предлагали покупателям местные овощи и ягоды.
Так, по итогам субботней торговли только огурцов было продано 150 кг, кабачков — 25 кг. Большой популярностью пользуется местная клубника.
— Если в первый день работы ярмарки 2 мая было продано 1,7 тонн продукции, то за 18 ярмарочных дней эта цифра достигла более 22,5 тонн, а объем выручки составил более 7 млн рублей, — рассказал руководитель центра инжиниринга Краевого сельскохозяйственного фонда Константин Могильный.
Он также отметил, что местные аграрии начали собирать первые урожаи этого сезона, и горожане соскучились по качественной продукции фермеров Хабаровского, Вяземского районов и района имени Лазо.
Напомним также, что ярмарка — эффективная мера поддержки для сельхозпроизводителей. Торговые места предоставляются бесплатно за счет средств краевого бюджета. Также за счет бюджета организована работа передвижной ветеринарной лаборатории, которая проводит обязательную проверку реализуемой продукции.