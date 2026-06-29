Арестовывают счета и имущество: сотни предприятий задолжали за тепло в Алматы

Меры по взысканию задолженности предприятиями-должниками ТОО «Алматинские тепловые сети»
С начала года отдел взыскания дебиторской задолженности ТОО «Алматинские тепловые сети» рассмотрел 1274 материала в отношении предприятий-должников. Из них 602 исполнительных производства уже переданы на принудительное исполнение судебным исполнителям.
Меры принудительного исполнения:
Арест банковских счетов.
Ограничение проведения нотариальных действий через систему «Е-нотариат».
Наложение ареста на имущество.
Временные ограничения на выезд за пределы Республики Казахстан по 378 исполнительным производствам, где сумма задолженности превышает 40 МРП (173 тыс. тенге).
Результаты применения мер:
Из 602 предприятий-должников 283 уже полностью погасили задолженность. Принудительные меры применяются только к тем потребителям, которые длительное время уклоняются от оплаты услуг. До передачи материалов на взыскание предприятие проводит уведомительную и разъяснительную работу, предоставляя возможность погасить задолженность добровольно.