Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арестовывают счета и имущество: сотни предприятий задолжали за тепло в Алматы

В Алматы более 600 предприятий попали под меры принудительного взыскания из-за долгов за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Источник: Nur.kz

Меры по взысканию задолженности предприятиями-должниками ТОО «Алматинские тепловые сети»

С начала года отдел взыскания дебиторской задолженности ТОО «Алматинские тепловые сети» рассмотрел 1274 материала в отношении предприятий-должников. Из них 602 исполнительных производства уже переданы на принудительное исполнение судебным исполнителям.

Меры принудительного исполнения:

  • Арест банковских счетов.

  • Ограничение проведения нотариальных действий через систему «Е-нотариат».

  • Наложение ареста на имущество.

  • Временные ограничения на выезд за пределы Республики Казахстан по 378 исполнительным производствам, где сумма задолженности превышает 40 МРП (173 тыс. тенге).

Результаты применения мер:

Из 602 предприятий-должников 283 уже полностью погасили задолженность. Принудительные меры применяются только к тем потребителям, которые длительное время уклоняются от оплаты услуг. До передачи материалов на взыскание предприятие проводит уведомительную и разъяснительную работу, предоставляя возможность погасить задолженность добровольно.