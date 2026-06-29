Арестовывают счета и имущество: сотни предприятий задолжали за тепло в Алматы

Из 602 предприятий-должников 283 уже полностью погасили задолженность. Принудительные меры применяются только к тем потребителям, которые длительное время уклоняются от оплаты услуг. До передачи материалов на взыскание предприятие проводит уведомительную и разъяснительную работу, предоставляя возможность погасить задолженность добровольно.