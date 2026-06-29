Сбежавшая из РФ писательница избавилась от недвижимости в Москве

По информации SHOT, после продажи недвижимости у Улицкой* осталось зарегистрированное в России индивидуальное предпринимательство. Банковские счета ИП были заблокированы в 2024 году после непредставления налоговой декларации. При этом, как утверждает источник, писательница продолжает хранить средства на российских банковских вкладах. По данным SHOT, после начала специальной военной операции на вклады было внесено ₽1,1 млн, а полученный процентный доход составил ₽102 тыс., которые впоследствии были выведены на зарубежные счета.