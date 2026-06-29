Сбежавшая из РФ писательница избавилась от недвижимости в Москве

Писательница Людмила Улицкая* (признана иноагентом в РФ) больше не владеет недвижимостью в России. По данным SHOT, она продала три квартиры в Москве, а общая стоимость сделок превысила ₽100 млн.
Сообщается, что после переезда в Берлин в 2022 году у писательницы оставались три квартиры в районе Аэропорт. Две из них находились в доме жилищно-строительного кооператива «Советский писатель». Еще одна квартира располагалась на Ленинградском проспекте. По оценке источника, стоимость объектов составляла около ₽30 млн, ₽42 млн и ₽46 млн соответственно.
По информации SHOT, после продажи недвижимости у Улицкой* осталось зарегистрированное в России индивидуальное предпринимательство. Банковские счета ИП были заблокированы в 2024 году после непредставления налоговой декларации. При этом, как утверждает источник, писательница продолжает хранить средства на российских банковских вкладах. По данным SHOT, после начала специальной военной операции на вклады было внесено ₽1,1 млн, а полученный процентный доход составил ₽102 тыс., которые впоследствии были выведены на зарубежные счета.
В январе 2024 года Улицкая* стала участницей телефонного розыгрыша, во время которого собеседники представились главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. По данным SHOT, в разговоре она заявила, что направляет свои гонорары на Украину. В марте 2024 года Минюст России включил писательницу в реестр иностранных агентов.
*Признана иноагентом в РФ.
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