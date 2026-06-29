На Донбассе продолжается уход за лесными культурами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» лесохозяйственные учреждения, входящие в сферу управления Министерства природных ресурсов и экологии ДНР, продолжают выполнение мероприятий по агротехническому уходу за лесными культурами.
Задача таких работ — добиться хорошей приживаемости молодых деревьев и сформировать для них оптимальные условия роста. Комплекс агротехнических мероприятий включает обработку почвы (в частности, ее рыхление) и очистку участков от растительности, которая мешает развитию древесных пород.
К настоящему моменту агротехнический уход проведен на площади 211,9 га. При этом годовой план по этим работам предусматривает охват 317,3 га. Кратность проведения необходимых уходов на конкретном участке определяется проектом лесовосстановления. При его составлении учитывают климат местности, особенности выращиваемых пород деревьев и интенсивность роста нежелательной растительности.
Об этом сообщил ТГ-канал правительства ДНР.
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