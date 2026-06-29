На Донбассе продолжается уход за лесными культурами

К настоящему моменту агротехнический уход проведен на площади 211,9 га. При этом годовой план по этим работам предусматривает охват 317,3 га. Кратность проведения необходимых уходов на конкретном участке определяется проектом лесовосстановления. При его составлении учитывают климат местности, особенности выращиваемых пород деревьев и интенсивность роста нежелательной растительности.