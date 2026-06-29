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Несколько АЗС в Новосибирской области приостановили продажу топлива физлицам

В Новосибирской области на некоторых автозаправочных станциях приостановили продажу бензина физлицам. Об этом сообщил и. о. главы регионального Минпромторга Денис Рягузов на оперативном совещании областного правительства.

В Новосибирской области на некоторых автозаправочных станциях приостановили продажу бензина физлицам. Об этом сообщил и. о. главы регионального Минпромторга Денис Рягузов на оперативном совещании областного правительства.

«Отрабатывают заправку по долгосрочным контрактам, муниципальным и государственным заказам», — рассказал господин Рягузов (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, в целом по городу проблем с заправкой автомобиля нет.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что власти обеспечивают топливом ключевых потребителей в ручном режиме. Глава регионального Минсельхоза Андрей Михайлов указал, что перебоев с поставкой топлива для используемой на кормозаготовке техники нет. Отдельные случаи малых предприятий власти оперативно отрабатывают, добавил министр.

В июне власти многих российских регионов начали вводить ограничения на продажу топлива на АЗС. В частности, о подобных мерах объявили в Крыму, Пензенской, Вологодской, Курской, Белгородской, Брянской и Тюменской областях. Дефицит топлива в основном объясняют проблемами с логистикой и возросшим спросом из-за ожиотажа.

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