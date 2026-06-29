Банки рассказали о рисках реформы «Почты России» для клиентов

Реформа предполагает обязательное использование новой платформы бизнесом для отправки официальных уведомлений, что может увеличить затраты банков в два раза. По оценкам НСФР, дополнительные расходы для каждой крупной кредитной организации достигнут около 200 млн руб. ежегодно. Эксперты отмечают, что эти издержки финансовые учреждения могут переложить на клиентов через повышение комиссий за услуги, включая расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты и банковские гарантии.