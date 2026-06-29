Главное статистическое управление раскрыло, кто зарабатывает в Минске в среднем 6 828 рублей, а кто только 2 516.
В белорусской столице в мае 2026 года средняя номинальная начисленная зарплата составила 3891 рубль.
В Главстате привели данные, кто получает самую большую зарплату. Лидером являются сотрудники сферы информации и связи. Их заработная плата была 6828,1 рубля. Зарплата работников финансовой и страховой деятельности составила 5057,6 рубля, а в строительстве — 4554,5 рубля. В профессиональной, научной и технической деятельности заработная плата была 4201,8 рубля.
В транспортной сфере, складировании, почтовой и курьерской деятельности средняя зарплата составила 3692,9 рубля. Сотрудники сельского, лесного, рыбного хозяйства в мае получили 3657,1 рубля, а промышленности — 3533,3 рубля.
Средняя заработная плата в оптовой и розничной торговле, а также по ремонту автомобилей и мотоциклов составила 3428 рубля. Зарплата сотрудников здравоохранения и социальных услуг — 3086,7 рубля, специалистов с недвижимым имуществом — 3061,9 рубля.
В сфере творчества, спорта, развлечения и отдыха средняя зарплата составила 3027,2 рубля, в деятельности в сфере административных и вспомогательных услуг — 2990,9 рубля. В сфере услуг по временному проживанию и питанию заработная плата оказалась — 2661,5 рубля, а в образовании — 2516,2 рубля.
Тем временем Белстат раскрыл среднюю зарплату в Беларуси.
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