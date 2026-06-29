Кто зарабатывает в Минске в среднем 6 828 рублей, а кто только 2 516

В Главстате привели данные, кто получает самую большую зарплату. Лидером являются сотрудники сферы информации и связи. Их заработная плата была 6828,1 рубля. Зарплата работников финансовой и страховой деятельности составила 5057,6 рубля, а в строительстве — 4554,5 рубля. В профессиональной, научной и технической деятельности заработная плата была 4201,8 рубля.