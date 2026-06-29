Налоговый календарь: налоговые отчеты и обязательные платежи за июль 2026 года

Департамент государственных доходов по Алматы напоминает о необходимости представить следующую налоговую отчетность:
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По 1 июля:
Форма 270.00 — декларация о доходах и имуществе физического лица за 2025 год (для физических лиц-нерезидентов и трудовых иммигрантов-нерезидентов в случаях, предусмотренных налоговым законодательством).
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По 15 июля:
Форма 400.00 — декларация по акцизу за май 2026 года.
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По 20 июля:
Форма 328.00 — заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за июнь 2026 года;
Форма 851.00 — расчет сумм текущих платежей за пользование земельными участками;
Форма 870.00 — декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду.
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Кроме того, необходимо уплатить:
По 7 июля:
ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, за июнь 2026 года.
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По 13 июля:
ИПН, уплачиваемый самостоятельно по декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) за 2025 год физическими лицами-нерезидентами и трудовыми иммигрантами-нерезидентами.
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По 15 июля:
Плата за лесные пользования по древесине, отпускаемой на корню, за II квартал 2026 года;
ИПН по СНР для самозанятых, перечисляемый оператором интернет-платформы за июнь 2026 года.
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По 20 июля:
НДС в ЕАЭС за июнь 2026 года;
Акциз, включая импорт из стран ЕАЭС;
Плата за негативное воздействие на окружающую среду;
Плата за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за II квартал 2026 года;
Плата за пользование растительными ресурсами за II квартал 2026 года.
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По 24 июля:
ИПН с доходов, выплаченных в июне 2026 года отдельным категориям нерезидентов.
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По 27 июля:
КПН — авансовые платежи за июль 2026 года;
КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента;
ИПН, удержанный у источника выплаты;
КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов;
ИПН по СНР для самозанятых за июнь 2026 года;
Социальный налог за июнь 2026 года;
Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за июль 2026 года;
Единый платеж за июнь 2026 года;
Социальные платежи (ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, ОСМС, ВОСМС) за июнь 2026 года.
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ДГД рекомендует налогоплательщикам не откладывать представление отчетности и уплату платежей на последние дни во избежание технических задержек и начисления пени.