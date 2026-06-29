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Налоговый календарь: налоговые отчеты и обязательные платежи за июль 2026 года

В июле 2026 года налогоплательщикам предстоит выполнить ряд обязательств по представлению налоговой отчетности и уплате налогов, сообщает Zakon.kz.

Источник: Freepik

Департамент государственных доходов по Алматы напоминает о необходимости представить следующую налоговую отчетность:

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По 1 июля:

  • Форма 270.00 — декларация о доходах и имуществе физического лица за 2025 год (для физических лиц-нерезидентов и трудовых иммигрантов-нерезидентов в случаях, предусмотренных налоговым законодательством).

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По 15 июля:

  • Форма 400.00 — декларация по акцизу за май 2026 года.

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По 20 июля:

  • Форма 328.00 — заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за июнь 2026 года;

  • Форма 851.00 — расчет сумм текущих платежей за пользование земельными участками;

  • Форма 870.00 — декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду.

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Кроме того, необходимо уплатить:

По 7 июля:

  • ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, за июнь 2026 года.

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По 13 июля:

  • ИПН, уплачиваемый самостоятельно по декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) за 2025 год физическими лицами-нерезидентами и трудовыми иммигрантами-нерезидентами.

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По 15 июля:

  • Плата за лесные пользования по древесине, отпускаемой на корню, за II квартал 2026 года;

  • ИПН по СНР для самозанятых, перечисляемый оператором интернет-платформы за июнь 2026 года.

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По 20 июля:

  • НДС в ЕАЭС за июнь 2026 года;

  • Акциз, включая импорт из стран ЕАЭС;

  • Плата за негативное воздействие на окружающую среду;

  • Плата за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за II квартал 2026 года;

  • Плата за пользование растительными ресурсами за II квартал 2026 года.

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По 24 июля:

  • ИПН с доходов, выплаченных в июне 2026 года отдельным категориям нерезидентов.

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По 27 июля:

  • КПН — авансовые платежи за июль 2026 года;

  • КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента;

  • ИПН, удержанный у источника выплаты;

  • КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов;

  • ИПН по СНР для самозанятых за июнь 2026 года;

  • Социальный налог за июнь 2026 года;

  • Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за июль 2026 года;

  • Единый платеж за июнь 2026 года;

  • Социальные платежи (ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, ОСМС, ВОСМС) за июнь 2026 года.

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ДГД рекомендует налогоплательщикам не откладывать представление отчетности и уплату платежей на последние дни во избежание технических задержек и начисления пени.