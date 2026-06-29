Власти Приморья сообщили об ограничениях на отпуск топлива

«Если все у нас пойдет по плану, и мы поймем, что этот ажиотажный спрос упал, то мы будем немножко давать послабление, чтобы можно было наполнять канистры. Сейчас мы будем это оперативно регулировать, в зависимости от дальнейшей ситуации, как будет складываться и на территории России с поставками, и у нас в крае», — добавил Малюшицкий.