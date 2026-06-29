Власти Приморья сообщили об ограничениях на отпуск топлива

В Приморском крае ввели ограничения на отпуск топлива в канистры, также введены ограничения на продажу топлива для большегрузов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона, курирующий вопросы газоснабжения и энергетики, Владимир Малюшицкий, передает пресс-служба правительства.
«С учетом того, что есть недобросовестные покупатели, нам приходится ограничивать отпуск бензина в тару, для того чтобы не создавать спекулятивного спроса», — сказал чиновник.
По словам Малюшицкого, такое же решение власти города приняли и по дизельному топливу, которым заправляются большегрузы. «В черте города большегрузы могут заправить в бак до 100 л, по трассе — до 200 л. Такие объемы введены по причине того, что недобросовестные потребители набирают в фуры до тысячи т, потом отъезжают, отливают и снова заправляются», — отметил чиновник.
Он заверил жителей, что бензина в регионе достаточно. По словам Малюшицкого, с учетом текущих поставок регион «спокойно пройдет как летний, так и осенний периоды». Ситуация с топливом находится под контролем, отметил зампред регионального правительства.
«Если все у нас пойдет по плану, и мы поймем, что этот ажиотажный спрос упал, то мы будем немножко давать послабление, чтобы можно было наполнять канистры. Сейчас мы будем это оперативно регулировать, в зависимости от дальнейшей ситуации, как будет складываться и на территории России с поставками, и у нас в крае», — добавил Малюшицкий.
Полные или частичные ограничения на отпуск топлива приняли власти более 30 регионов России. Так, накануне премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов сообщил, что к проблемам с бензином в регионе привели ажиотажный спрос и логистические трудности.
28 июня президент России Владимир Путин собрал совещание по вопросам снабжения топливом российских регионов. «Проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются: и очереди, к сожалению, тоже на заправках есть, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти», — сказал глава государства в ходе совещания.
Путин поручил принять системные меры для стабилизации топливного рынка, включая наращивание предложения и сдерживание цен. Он отметил, что сейчас максимально загружены мощности крупнейших НПЗ и малых заводов. Запасы бензина, по его словам, составляют 1,7 млн т — почти на уровне прошлого года, несмотря на использование топливных резервов, а в июле производство топлива должно превысить июньские показатели.
24 июня Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс для поддержки нефтепереработки и стимулирования поставок бензина на внутренний рынок. Поправки предусматривают увеличение выплат по импортному демпферу для ввоза топлива из стран ЕАЭС и дальнего зарубежья, начисление демпфера при производстве бензина методом смешения, а также продление сроков модернизации для крупных НПЗ.
Вице-премьер Александр Новак также сообщил, что импорт топлива является возможной мерой по стабилизации топливного рынка. Кабмин, как сообщил Новак, также решил снизить норматив обязательных продаж бензина на бирже с 15 до 10% и ограничить шаг колебания цен для стабилизации топливного рынка.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».