X5 остановила закупки Raffaello и Kinder из-за неоправданно завышенных цен

«Мы считаем такой дисбаланс необоснованным и не намерены субсидировать его за свой счет или перекладывать на потребителей, которые стали рациональнее подходить к покупкам. Действующие условия оплаты также не сбалансированы со скоростью реализации продукции “Ферреро Руссия”», — рассказали в пресс-службе X5 (цитата по ТАСС).