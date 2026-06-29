В Красноярске появится новая световая достопримечательность

«Для нас участие в подготовке к 400-летию — это, прежде всего, вклад в будущее города и его жителей. Наш офис уже есть в Красноярске, но мы работаем над его расширением и модернизацией. Наша задача — создать обновлённое офисное пространство, которое объединит сотрудников структур компании в городе и впишется в облик Красноярска. Любимый многими Фанпарк “Бобровый лог” прирастет инфраструктурными объектами. Кроме изменения облика здания Енисейского пароходства, мы поддерживаем обновление флота, строительство и реконструкцию причалов. На мой взгляд, мы охватили 400-летие Красноярска очень мощно. При этом финансирование юбилейных проектов не снижает, а лишь дополняет традиционные инвестиции “Норникеля” в Норильск, Мурманскую область и Забайкалье», — ранее рассказал первый вице-президент компании Николай Уткин.