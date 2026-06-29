В Красноярске появится новая световая достопримечательность

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. При поддержке компании «Норникель» разработана концепция архитектурно-художественной подсветки здания Енисейского речного пароходства в районе Коммунального моста.
Генеральный директор «Норникель — Енисейское речное пароходство» Андрей Вискунов презентовал варианты освещения блогерам и лидерам мнений, авторам каналов — встреча прошла на недавно оборудованной смотровой площадке на крыше здания.
«Здание пароходства расположено в центральной части города и выделяется на фоне других объектов. Мы подошли к проекту освещения с особым вниманием: хотим сделать здание заметным, но при этом сохранить гармонию с исторической застройкой и световой городской средой. Уверен, к 400-летию краевой столицы мы подарим красноярцам и гостям запоминающийся световой образ», — отметил Андрей Вискунов.
В данный момент ЕРП проводит конкурс по выбору подрядчика для реализации световой концепции. По проекту на главном фасаде появятся пиксельные медиаэкраны, изображение которых будет меняться в будни, выходные или праздники. Торцевая часть здания будет подсвечена белым или синим. Планируется, что на заднем фасаде появится световая проекция со сменным контентом. Такая технология позволяет выводить на здание разные проекции, например, детские рисунки, символы пароходства или Арктики.
Напомним, «Норникель» участвует и в других проектах, приуроченных к 400-летию Красноярска.
«Для нас участие в подготовке к 400-летию — это, прежде всего, вклад в будущее города и его жителей. Наш офис уже есть в Красноярске, но мы работаем над его расширением и модернизацией. Наша задача — создать обновлённое офисное пространство, которое объединит сотрудников структур компании в городе и впишется в облик Красноярска. Любимый многими Фанпарк “Бобровый лог” прирастет инфраструктурными объектами. Кроме изменения облика здания Енисейского пароходства, мы поддерживаем обновление флота, строительство и реконструкцию причалов. На мой взгляд, мы охватили 400-летие Красноярска очень мощно. При этом финансирование юбилейных проектов не снижает, а лишь дополняет традиционные инвестиции “Норникеля” в Норильск, Мурманскую область и Забайкалье», — ранее рассказал первый вице-президент компании Николай Уткин.
Отметим, что к проведению Зимней Универсиады 2019 благодаря «Норникелю» в Красноярске также запустили подсветку Коммунального моста.