Развязку у «Калины» откроют в октябре

Сроки открытия транспортной развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге больше переносить не планируют — объект сдадут в октябре 2026 года. Изначально развязку планировали открыть три года назад, но сроки несколько раз сдвигали. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».
— Работы идут по графику, — проинформировал горожан глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Градоначальник отметил, что с подрядчиком, который возводит объект, есть сложности — в компании два года действует внешнее наблюдение. По этой причине и с подрядчиком, и с субподрядчиками работа ведется в ручном режиме. При этом деньги на развязку выделены в полном объеме, и развязку сдадут на этот раз вовремя.
Развязка у «Калины» соединяет дублер Сибирского тракта, Базовый переулок, микрорайоны Синие Камни, ЖБИ и Втузгородок. Реконструкция началась пять лет назад.