Развязку у «Калины» откроют в октябре

Градоначальник отметил, что с подрядчиком, который возводит объект, есть сложности — в компании два года действует внешнее наблюдение. По этой причине и с подрядчиком, и с субподрядчиками работа ведется в ручном режиме. При этом деньги на развязку выделены в полном объеме, и развязку сдадут на этот раз вовремя.