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Развязку у «Калины» откроют в октябре

Об этом рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Источник: Комсомольская правда

Сроки открытия транспортной развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге больше переносить не планируют — объект сдадут в октябре 2026 года. Изначально развязку планировали открыть три года назад, но сроки несколько раз сдвигали. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

— Работы идут по графику, — проинформировал горожан глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Градоначальник отметил, что с подрядчиком, который возводит объект, есть сложности — в компании два года действует внешнее наблюдение. По этой причине и с подрядчиком, и с субподрядчиками работа ведется в ручном режиме. При этом деньги на развязку выделены в полном объеме, и развязку сдадут на этот раз вовремя.

Развязка у «Калины» соединяет дублер Сибирского тракта, Базовый переулок, микрорайоны Синие Камни, ЖБИ и Втузгородок. Реконструкция началась пять лет назад.