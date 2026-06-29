Федерация профсоюзов предоставляла поддельные платежки в суд по «Буревестнику»

По данным «Самарского обозрения», в конце января 2026 г. в прокуратуру из органов предварительного расследования поступили материалы уголовного дела с согласием на приобщение к материалам гражданского дела в качестве доказательств. Так, следственными действиями установлено наличие двух договоров купли-продажи стадиона «Буревестник», заключенных в сентябре 2007 г. между ФПСО и ОАО «Волга-Инвест», а также актов приема-передачи к этим договорам. Договоры купли-продажи содержат различные условия порядка расчета за приобретаемое имущество. В одном договоре указано, что расчет произведен, в другом — что он будет осуществлен в течение 10 дней после подписания.