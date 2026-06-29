ЕС рискует войти в предстоящую зиму с рекордно пустыми газохранилищами

Как отмечает Financial Times, на ситуацию повлияли перебои с поставками сжиженного природного газа после конфликта между США и Ираном. Через Ормузский пролив обычно проходит около пятой части мировых поставок СПГ, однако конфликт нарушил логистику и одновременно привел к сокращению производства в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах. После достижения предварительных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном цены стабилизировались, однако более низкие котировки не привлекли достаточного количества новых партий СПГ, что замедлило заполнение европейских хранилищ.