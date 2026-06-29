В Башкирии предпринимательница заставляла школьницу работать по ночам

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, с декабря 2025 года по январь 2026 года владелица кафе в селе Бакалы допускала к работе девочку-подростка в ночные смены, а также в выходные и праздничные дни. Такие условия труда для несовершеннолетних запрещены трудовым законодательством.