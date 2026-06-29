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В Башкирии предпринимательница заставляла школьницу работать по ночам

В Башкирии владелицу кафе оштрафовали за ночные смены подростка.

Источник: Комсомольская правда

В Бакалинском районе предпринимательницу привлекли к административной ответственности после проверки, которая выявила нарушения трудовых прав несовершеннолетней сотрудницы.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, с декабря 2025 года по январь 2026 года владелица кафе в селе Бакалы допускала к работе девочку-подростка в ночные смены, а также в выходные и праздничные дни. Такие условия труда для несовершеннолетних запрещены трудовым законодательством.

Кроме того, проверка показала, что работодатель не оформил с сотрудницей трудовой договор, несмотря на фактическое выполнение ею работы.

По итогам рассмотрения материалов прокуратуры предпринимательницу привлекли к административной ответственности по статье о нарушении трудового законодательства. Общая сумма назначенных штрафов составила 6 тысяч рублей.

После вмешательства надзорного ведомства все выявленные нарушения были устранены.