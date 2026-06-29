Кому в Казахстане спишут штрафы: КГД раскрыл детали масштабной амнистии-2026

В ведомстве напомнили, что 17 марта 2026 года президент объявил о проведении уголовной и административной амнистии. Сенат одобрил на пленарном заседании проект закона «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции», а также сопутствующие законопроекты, предусматривающие изменения в Кодекс об административных правонарушениях и закон «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».