ЦБ: россияне забрали из банков полтриллиона рублей за месяц

Российские вкладчики в мае 2026 года забрали из банков 550 млрд рублей. На конец месяца общий объем средств физлиц составил 67,6 трлн рублей. Об этом говорит свежая статистика Центробанка РФ, передает РИА Новости.
Май стал уже третьим месяцем с начала этого года, когда отмечен отток капитала из банковского сектора. Ранее масштабное снятие средств наблюдалось в январе (почти 950 млрд рублей) и в марте (10 млрд рублей).
Динамика затронула разные типы активов. Сильнее всего потеряли текущие счета, с которых граждане сняли около 300 млрд рублей. Срочные вклады потеряли чуть меньше. Объемы депозитов сократились примерно на 200 млрд рублей. Аналитики связывают майский спад с периодом длинных праздников и ростом потребительских расходов.
Накануне были внесены поправки в закон «О банках и банковской деятельности». Согласно новым правилам, российские банки с 1 июля 2026 года обязаны сообщать о банковских операциях своих несовершеннолетних клиентов их родителям и другим законным представителям.