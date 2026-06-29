1,9 тысячи нижегородцев нашли работу на Всероссийской ярмарке

Более 1,9 тысячи соискателей смогли трудоустроиться по итогам проведения федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства в Нижнем Новгороде. Этот показатель оказался почти на 20% выше прошлогоднего результата. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в своем Telegram-канале.
Всего масштабное карьерное событие посетили более 12,2 тысячи человек, среди которых были школьники, студенты, опытные профессионалы и граждане, желающие сменить сферу деятельности. Свои вакансии для нижегородцев представили свыше 330 ведущих предприятий и организаций региона, сформировавших базу из 30 тысяч свободных рабочих мест.
Особый акцент организаторы сделали на профориентации молодежи в центре «КУПНО. СТАРТ» и кампусе «Школы 21». Кроме того, на мероприятии были открыты специализированные площадки по трудоустройству и социальной адаптации для ветеранов СВО, их семей, молодых мам, пенсионеров и граждан с инвалидностью.
Ранее сообщалось, что водитель и автослесарь возглавили топ-5 вакансий в Нижнем Новгороде.