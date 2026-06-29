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1,9 тысячи нижегородцев нашли работу на Всероссийской ярмарке

Федеральный этап масштабного карьерного мероприятия посетили более 12,2 тысячи жителей Нижегородской области.

Более 1,9 тысячи соискателей смогли трудоустроиться по итогам проведения федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства в Нижнем Новгороде. Этот показатель оказался почти на 20% выше прошлогоднего результата. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в своем Telegram-канале.

Всего масштабное карьерное событие посетили более 12,2 тысячи человек, среди которых были школьники, студенты, опытные профессионалы и граждане, желающие сменить сферу деятельности. Свои вакансии для нижегородцев представили свыше 330 ведущих предприятий и организаций региона, сформировавших базу из 30 тысяч свободных рабочих мест.

Особый акцент организаторы сделали на профориентации молодежи в центре «КУПНО. СТАРТ» и кампусе «Школы 21». Кроме того, на мероприятии были открыты специализированные площадки по трудоустройству и социальной адаптации для ветеранов СВО, их семей, молодых мам, пенсионеров и граждан с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что водитель и автослесарь возглавили топ-5 вакансий в Нижнем Новгороде.