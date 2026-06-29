1,9 тысячи нижегородцев нашли работу на Всероссийской ярмарке

Особый акцент организаторы сделали на профориентации молодежи в центре «КУПНО. СТАРТ» и кампусе «Школы 21». Кроме того, на мероприятии были открыты специализированные площадки по трудоустройству и социальной адаптации для ветеранов СВО, их семей, молодых мам, пенсионеров и граждан с инвалидностью.