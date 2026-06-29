«Долларовые» депозиты начали стремительно расти в Казахстане

Население Казахстана продолжает увеличивать свои накопления на банковских депозитах. По данным Национального банка РК, в мае 2026 года общая сумма вкладов почти достигла 29,2 трлн тенге: за месяц она выросла на 2,59%, а за год — сразу на 17,77%.
Примечательно, что майский прирост в основном произошел из-за депозитов в иностранной валюте. Они прибавили 5,19%, и сейчас на счетах хранится почти 6,1 трлн тенге. Тенговые депозиты за месяц прибавили лишь 1,93%, и сейчас на них хранится около 23,1 трлн тенге. В годовом разрезе ситуация обратная: «долларовые» депозиты выросли лишь на 2,79%, тогда как тенговые — сразу на 22,46%.
По итогам мая 79,19% средств хранится в тенге, а оставшиеся 20,81% — на инвалютных вкладах. Большая часть всех средств хранится на срочных и несрочных вкладах — почти 23,1 трлн тенге. На сберегательных депозитах лежит 2,6 трлн тенге, а на текущих счетах и вкладах до востребования — около 3,5 трлн тенге. На условных вкладах размещено около 7,3 млрд тенге.
Что касается среднерыночной ставки вознаграждения, то у тенговых депозитов для физических лиц, открытых в мае, она составила 14,8%. За месяц показатель не изменился, хотя в апреле средняя ставка снизилась на 0,2 процентного пункта. Самыми выгодными были срочные и сберегательные депозиты в тенге — их открывали под среднюю ставку в 18,1%.
Валютные вклады для физлиц имеют средний размер вознаграждения 0,9% годовых.