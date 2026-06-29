«Долларовые» депозиты начали стремительно расти в Казахстане

Примечательно, что майский прирост в основном произошел из-за депозитов в иностранной валюте. Они прибавили 5,19%, и сейчас на счетах хранится почти 6,1 трлн тенге. Тенговые депозиты за месяц прибавили лишь 1,93%, и сейчас на них хранится около 23,1 трлн тенге. В годовом разрезе ситуация обратная: «долларовые» депозиты выросли лишь на 2,79%, тогда как тенговые — сразу на 22,46%.