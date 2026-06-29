Грозит ли Казахстану нехватка топлива для аграриев из-за ситуации в России

«Таким образом, тот объем, который сами же фермеры и регионы заявляют, — это порядка 800 тысяч. Это не включает ГСМ на сушку зерновых и масличных культур. Они в полном объеме поступают согласно графику. За каждым регионом закреплен свой НПЗ, и ни разу такого не было, чтобы НПЗ нас подводили. Поэтому считаем, что опасений у фермеров, что работы не будут проведены вовремя, в настоящее время нет», — дополнил он.