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В Нижнекамске направят 3 млрд рублей на ремонт дорог

В 2026 году на дорожный фонд Нижнекамска направят 3 млрд рублей, всего власти города рассчитывают отремонтировать 17 улиц общей протяженностью около 39 километров. Об этом на деловом понедельнике сообщил директор МБУ «Дирекция единого заказчика Нижнекамска» Раиль Ситдиков.

В городе капитально отремонтируют проспект Химиков, улицы 50 лет Октября, 30 лет Победы, Ахтубинскую и Чулман. Также запланирован ремонт внутриквартальных дорог в двух микрорайонах, на улице Субай и третий этап ремонта дороги по дамбе к садоводческим товариществам. На проспекте Химиков появится новый разворот для улучшения транспортной логистики.

В сельских населенных пунктах Нижнекамского района на ремонт дорог выделено 283 млн рублей — в том числе на подъезды к селам, дороги в местах проживания многодетных семей и маршруты школьных автобусов. На обновление региональных трасс направлено 682 млн рублей, еще 248 млн рублей — на ремонт трех мостов. Работы на большинстве объектов находятся на завершающей стадии.