В Нижнекамске направят 3 млрд рублей на ремонт дорог

В городе капитально отремонтируют проспект Химиков, улицы 50 лет Октября, 30 лет Победы, Ахтубинскую и Чулман. Также запланирован ремонт внутриквартальных дорог в двух микрорайонах, на улице Субай и третий этап ремонта дороги по дамбе к садоводческим товариществам. На проспекте Химиков появится новый разворот для улучшения транспортной логистики.