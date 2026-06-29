Нижегородцам рассказали, какие изменения в сфере ЖКХ их ждут с 1 сентября

В едином регламенте появятся изменения, касающиеся работы советов многоквартирных домов и приемки работ по содержанию общего имущества. Согласно документу, в акте приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества будет указываться, кто принимает сами работы, в какие сроки и на основании каких правил. Благодаря этому собственнику смогут контролировать качество услуг и понимать, за что они платят управляющей компании каждый месяц.