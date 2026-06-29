Нижегородцам рассказали, какие изменения в сфере ЖКХ их ждут с 1 сентября

Новый регламент оформления актов приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах начнет действовать в России с 1 сентября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
В едином регламенте появятся изменения, касающиеся работы советов многоквартирных домов и приемки работ по содержанию общего имущества. Согласно документу, в акте приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества будет указываться, кто принимает сами работы, в какие сроки и на основании каких правил. Благодаря этому собственнику смогут контролировать качество услуг и понимать, за что они платят управляющей компании каждый месяц.
Вместе с тем жильцы дома должны будут оформлять отдельный протокол при выборе членов совета дома, а подписывать его будут сами избранные. Также собственники смогут решать, будет ли действовать председатель совета дома один или совместно с членами совета.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 8,67 млрд рублей направят на капитальный ремонт жилых домов в Нижегородской области в 2026 году.