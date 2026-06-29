Будущие инженеры получают приглашения на работу прямо на защите дипломов

Летняя пора в высших учебных заведениях традиционно связана с защитой выпускных квалификационных работ. В этом году оценивать знания без пяти минут инженеров преподавателям активно помогают приглашённые эксперты. Так, в государственные экзаменационные комиссии профильных сибирских вузов вошли действующие сотрудники Ачинского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти»).
Для руководителей и главных специалистов предприятия участие в итоговой аттестации — это важнейшая кадровая задача. Эксперты внимательно слушают защиты дипломных проектов выпускников вузов-партнёров: Института нефти и газа СФУ, СибГУ имени Решетнёва и Томского политехнического университета. Для многих студентов такой экзамен становится счастливым билетом. Пообщавшись напрямую с потенциальным работодателем, самые талантливые ребята получают реальное приглашение на работу прямо в аудитории.
Подготовка смены на предприятии выстроена в чёткую систему, охватывающую 19 профильных вузов и техникумов. Талантливую молодёжь здесь ведут буквально со школьной скамьи: действуют программы целевого обучения, лучшим выплачиваются корпоративные стипендии. Кроме того, компания давно стала масштабной базой для производственной практики. Только в 2025 году первый профессиональный опыт на производстве получили 450 студентов.
Такой подход приносит свои плоды. Коллектив регулярно пополняется свежими силами и остаётся достаточно молодым: сегодня средний возраст сотрудников составляет 41 год, а почти треть работников — это молодёжь до 35 лет.
Интерес выпускников к началу карьеры именно здесь легко объясним. Помимо достойной зарплаты, новичков привлекает мощный социальный пакет. Он включает компенсацию аренды жилья, «подъёмные» при трудоустройстве, солидные выплаты к свадьбе или рождению ребёнка, а также возможность взять корпоративную ипотеку и льготные путёвки на отдых. Новички не остаются один на один с профессиональными вызовами. Грамотная система адаптации помогает быстро освоиться, получить практический опыт на одном из ключевых предприятий ТЭК Сибири, а также продвинуться по карьерной лестнице: занять инженерные должности и впоследствии дорасти до руководителя.