Будущие инженеры получают приглашения на работу прямо на защите дипломов

Интерес выпускников к началу карьеры именно здесь легко объясним. Помимо достойной зарплаты, новичков привлекает мощный социальный пакет. Он включает компенсацию аренды жилья, «подъёмные» при трудоустройстве, солидные выплаты к свадьбе или рождению ребёнка, а также возможность взять корпоративную ипотеку и льготные путёвки на отдых. Новички не остаются один на один с профессиональными вызовами. Грамотная система адаптации помогает быстро освоиться, получить практический опыт на одном из ключевых предприятий ТЭК Сибири, а также продвинуться по карьерной лестнице: занять инженерные должности и впоследствии дорасти до руководителя.