«Башнефть» будет поставлять топливо на АЗС других компаний в Башкирии

Как сообщил на оперативном совещании правительства Андрей Назаров, на прошлой неделе он по поручению руководителя республики встретился с руководителями нефтяных компаний, в том числе «Башнефти». Достигнута договоренность о том, что «Башнефть» будет поставлять свое топливо в том числе на те АЗС, которые ей не принадлежат. Это сделано для того, чтобы частные компании, закупая топливо в других регионах по более дорогой цене, не продавали его потом еще дороже уже в Башкирии.