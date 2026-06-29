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Мэр Омска Сергей Шелест посетил атомную подводную лодку «Омск»

Мэр города познакомился с экипажем крейсера и подписал соглашение о возобновлении сотрудничества.

Источник: из канала Сергея Шелеста в Максе

Омск возобновляет партнёрские отношения с атомным подводным ракетным крейсером «Омск», который входит в состав Тихоокеанского флота. Соответствующее соглашение подписали мэр города Сергей Шелест и командир подлодки, капитан первого ранга Ярослав Шилов.

Глава города также побывал на борту атомохода и познакомился с его экипажем. Как отметил Сергей Шелест, он стал первым мэром Омска с 2000 года, посетившим крейсер. До него на подлодке 26 лет назад побывал тогдашний руководитель города Валерий Рощупкин.

«После определённого перерыва восстанавливаем реальное партнёрство нашего города с атомным подводным ракетным крейсером “Омск” — сообщил Сергей Шелест.

Крейсер способен месяцами находиться вдали от баз снабжения, погружаться на глубину в несколько сотен метров и выполнять задачи с применением крылатых ракет и торпед. Длина атомохода составляет около 150 метров. Экипаж неоднократно получал награды командования за уровень боевой подготовки.

Во время встречи стороны определили первые направления совместной работы. К сотрудничеству уже подключились Любинский молочно-консервный комбинат, группа компаний «Руском», компании «Сладонеж» и «Виконт», а также индивидуальные предприниматели.