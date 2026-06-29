Мэр Омска Сергей Шелест посетил атомную подводную лодку «Омск»

Глава города также побывал на борту атомохода и познакомился с его экипажем. Как отметил Сергей Шелест, он стал первым мэром Омска с 2000 года, посетившим крейсер. До него на подлодке 26 лет назад побывал тогдашний руководитель города Валерий Рощупкин.