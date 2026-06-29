Активность клиентов в банковских приложениях растёт: цифры и тренды

В Т-Банке также отметили тренд на увеличение аудитории приложения — в первом квартале она выросла на 11% год к году, прирост демонстрирует и онлайн-сервис Сбера. Опросы, инициированные Банком России, показывают, что порядка 80% россиян пользуются онлайн-банкингом — это в три раза превышает показатели 2016 года. По данным исследований ЮKassa и Touch Instinct, более 60% респондентов используют банковские приложения ежедневно, а доля тех, у кого установлено более трех приложений, составляет около 45%.