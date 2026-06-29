Что делать, если интернет-магазин отменил оплаченный заказ — объясняет Роспотребнадзор

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Роспотребнадзора края разъяснили права покупателей в ситуации, когда интернет-магазин в одностороннем порядке отменяет уже оформленный заказ и возвращает деньги.
Поводом для разъяснений стало обращение мужчины, который заказал в интернет-магазине косметики и парфюмерии туалетную воду в подарок супруге. Магазин подтвердил заказ и пообещал доставить его через неделю, однако позже без согласия покупателя отменил покупку и вернул деньги. За это время стоимость товара выросла более чем в два раза.
В ведомстве напомнили, что после подтверждения заказа между продавцом и покупателем считается заключенным договор розничной купли-продажи. С этого момента продавец обязан передать товар в установленный срок и не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств.
Если магазин не передал товар и самостоятельно вернул деньги, покупатель может приобрести аналогичный товар по новой цене и потребовать от продавца возместить разницу в стоимости, а также другие убытки, возникшие из-за нарушения условий договора.
Для защиты своих прав в Роспотребнадзоре рекомендуют сначала направить продавцу письменную претензию. Если требования не будут удовлетворены добровольно, спор можно разрешить в судебном порядке.
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