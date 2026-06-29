Что делать, если интернет-магазин отменил оплаченный заказ — объясняет Роспотребнадзор

Поводом для разъяснений стало обращение мужчины, который заказал в интернет-магазине косметики и парфюмерии туалетную воду в подарок супруге. Магазин подтвердил заказ и пообещал доставить его через неделю, однако позже без согласия покупателя отменил покупку и вернул деньги. За это время стоимость товара выросла более чем в два раза.