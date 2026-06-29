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Красноярский свинокомплекс «Сибагро» экспортировал партию свинины в Монголию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю 24 июня проверило и оформило ветеринарные документы на партию свиной грудинки общим весом порядка 18 т, произведенной на красноярском свинокомплексе.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю 24 июня проверило и оформило ветеринарные документы на партию свиной грудинки общим весом порядка 18 т, произведенной на красноярском свинокомплексе.

Продукция предназначена для экспорта в Монголию.

По результатам лабораторных исследований, проведенных в Красноярском филиале подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ЦОК АПК», свинина соответствует ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера. При погрузке экспортируемой продукции нарушений действующего законодательства не установлено.

В текущем году это первая партия свинины, экспортированная из региона в Монголию.

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