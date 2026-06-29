Новые парковочные места появятся в Нижнем Новгороде

Проект реализуют быстрее установленных сроков, как сообщили в мэрии. Уже выполнены демонтаж прежнего покрытия и установка бордюрного камня — на очереди укладка асфальта. Кроме того, в рамках благоустройства предусмотрят систему водоотведения, чтобы исключить застой дождевой воды. После завершения основных работ планируют восстановить газонное покрытие и провести озеленение территории.