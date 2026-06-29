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Новые парковочные места появятся в Нижнем Новгороде

Масштаб преобразований включает расширение проездов, асфальтирование около 4 400 кв. м дорожного полотна и входных зон, а также монтаж пандусов, обеспечивающих доступность среды для маломобильных жителей.

На улице Тропинина в Приокском районе Нижнего Новгорода благоустраивают дворы — в результате работ появится 50 новых парковочных мест. Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.

Ремонт охватывает территории возле домов № 51, 53, 55 и 57. Масштаб преобразований включает расширение проездов, асфальтирование около 4 400 кв. м дорожного полотна и входных зон, а также монтаж пандусов, обеспечивающих доступность среды для маломобильных жителей.

Проект реализуют быстрее установленных сроков, как сообщили в мэрии. Уже выполнены демонтаж прежнего покрытия и установка бордюрного камня — на очереди укладка асфальта. Кроме того, в рамках благоустройства предусмотрят систему водоотведения, чтобы исключить застой дождевой воды. После завершения основных работ планируют восстановить газонное покрытие и провести озеленение территории.

Ранее сборы штрафов по видеофиксации нарушений увеличила нижегородская АТИ.