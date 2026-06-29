Калининград не вошёл в топ-30 городов России по объёмам ввода жилья

Больше всего жилья на человека в 2025 году ввели в Кызыле. Показатель регионального центра Тувы составил порядка 2,35 кв. м на одного жителя. В прошлом году Кызыл замыкал лидирующую тройку. На вторую строчку рейтинга опустился Краснодар, где по итогам 2025 года на одного жителя введено 2,15 кв. м. Третью строчку рейтинга занимает Тюмень, где на одного жителя ввели 1,99 кв. м. На четвёртом и пятом местах Грозный и Анапа с 1,77 и 1,62 кв. м на человека соответственно.