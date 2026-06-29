Калининград не вошёл в топ-30 городов России по объёмам ввода жилья

Калининград занял 31-е место из 100 в рейтинге российских городов по строительству жилья. Соответствующие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».
В 2025 году на одного жителя области было введено 0,768 кв. м общей площади жилья. Общий объём введённого жилья составил 375 тысяч кв. м. За год показатель снизился на 22,1%. Удельный вес городского введённого жилья в общем объёме региона — 30,8%. Обеспеченность населения жильём в 2025 году — 39,6 кв. м на человека. В рейтинге Калининград соседствует с Оренбургом и Новосибирском, где в 2025 году было введено 437 и 1247 тысяч кв. м жилья соответственно.
Больше всего жилья на человека в 2025 году ввели в Кызыле. Показатель регионального центра Тувы составил порядка 2,35 кв. м на одного жителя. В прошлом году Кызыл замыкал лидирующую тройку. На вторую строчку рейтинга опустился Краснодар, где по итогам 2025 года на одного жителя введено 2,15 кв. м. Третью строчку рейтинга занимает Тюмень, где на одного жителя ввели 1,99 кв. м. На четвёртом и пятом местах Грозный и Анапа с 1,77 и 1,62 кв. м на человека соответственно.
В замыкающую рейтинг группу входят три города России, в которых объём введённого жилья на одного жителя не превышает 0,1 кв. м. Меньше всего жилья в пересчёте на жителя в 2025 году введено в Мурманске (0,03 кв. м), Петропавловске-Камчатском (0,08 кв. м) и Комсомольске-на-Амуре (0,09 кв. м).
По объёмам введённого жилья в абсолютном выражении в лидерах по-прежнему столицы: в Москве в 2025 году ввели 7,4 млн кв. м жилья, в Краснодаре — 2,7 млн, в Санкт-Петербурге — 2,69 млн.
Уровень обеспеченности жильём в среднем по России по итогам 2025 года составил 30,1 кв. м на человека. По данному показателю лидером стала Анапа, где на каждого жителя приходится 51,2 кв. м. На втором месте — Краснодар с показателем 42,9 кв. м на человека. На третью строчку переместился Владикавказ, где на каждого жителя приходится 41,4 кв. м жилья. Также в первую пятёрку входят Тула и Калининград, где на каждого жителя приходится по 39,6 «жилых» кв. м.
Исследование подготовлено по данным официальной статистики. Города проранжированы по среднедушевому объёму введённого жилья в 2025 году. Обеспеченность населения жильём — общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного человека. Из-за отсутствия данных в рейтинг не вошли Донецк, Запорожье, Луганск и Херсон.