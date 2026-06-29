Компания «Теплосети» проводит гидравлические испытания более 600 км теплотрасс

Гидравлические испытания являются основным методом диагностики перед отопительным сезоном, но энергетики активно применяют и другие технологии. В частности, на сетях круглогодичной эксплуатации используется акустическая томография, позволяющая оценивать состояние труб без их отключения и планировать ремонты участков, на которых есть риски возникновения дефектов. Также на всех доступных участках производится толщинометрия для оценки скрытого утончения и износа металла.