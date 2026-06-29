Водители в течение суток не смогут припарковаться в центре Воронежа

В центре Воронежа на сутки запретят парковку. Об этом сообщили в городской администрации.
Ограничения связаны с проведением мероприятий и будут действовать с 18:00 вторника, 30 июня, до 18:00 среды, 1 июля. В этот период припарковаться и остановиться нельзя будет:
в районе дома № 37А на улице 20-летия Октября;
на участке улицы Дзержинского (по чётной стороне от улицы Карла Маркса до улицы Володарского);
в районе дома № 12 на площади Ленина;
на участке улицы Транспортной (от дома № 37 по ней до пересечения с улицей Бурденко).
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