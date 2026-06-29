В Казани за 1,8 млрд рублей в 2026 году благоустроят пять пространств

По словам Куляжева, к 30 августа планируют завершить первый этап третьей очереди благоустройства набережной озера Нижний Кабан. На участке протяженностью 1,5 километра от памятника Марджани до улицы Назарбаева появится новая прогулочная зона с выходами к воде. Там выполнено уже около 65% всех запланированных работ.