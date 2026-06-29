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В Казани за 1,8 млрд рублей в 2026 году благоустроят пять пространств

Речь, в том числе, идет о набережной озера Кабан и смотровой площадке в парке им. Горького.

Источник: Комсомольская правда

В этом году в столице Татарстана приведут в порядок пять общественных пространств. На это будет потрачено 1,8 миллиарда рублей, сообщил на совещании в мэрии замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

По словам Куляжева, к 30 августа планируют завершить первый этап третьей очереди благоустройства набережной озера Нижний Кабан. На участке протяженностью 1,5 километра от памятника Марджани до улицы Назарбаева появится новая прогулочная зона с выходами к воде. Там выполнено уже около 65% всех запланированных работ.

Также пройдет реновация входа в Ленинский сад, благоустройство смотровой площадки в парке им. Горького, завершают инклюзивный бульвар на Серова и сквер «Тебриз». А улицу Нужина сделают односторонней.