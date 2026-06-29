На Восточном обходе Краснодара построят более 100 тысяч «квадратов» складов

Проект планирует реализовать компания «Территория». Он предусматривает строительство складских зданий с административно-бытовыми помещениями на участках, расположенных на Восточном обходе Краснодара. На одном из участков предполагается возведение двух двухэтажных зданий площадью по 12,1 тыс. кв. м каждое. На втором участке планируется построить еще четыре объекта совокупной площадью 77,2 тыс. кв. м.