На волгоградских трассах планируют повысить скоростные лимиты

Методические рекомендации, предусматривающие изменение скоростных лимитов на дорогах регионов страны и Волгоградской области в частности, готовят в Минтрансе России. Система станет более гибкой, а скоростные режимы будут определяться для каждого отдельно взятого участка дороги, сообщает «РГ».
По мнению зампреда профильного комитета Госдумы Рафаэля Марданшина, скорость движения нужно повысить там, где позволяет обстановка. Качество дорог в наши дни улучшается, условия езды меняются в лучшую сторону, да и сами автомобили стали более технологичными и надежными, обосновывает свою позицию депутат.
Председатель МРОО «Движение автомобилистов», член волгоградского регионального штаба Народного фронта Армен Оганесян уточняет: нельзя увеличивать скоростной режим под копирку.
«К примеру, на ростовской трассе с её четырёхполосным движением можно увеличить скорость, а в самом Волгограде этого делать не стоит — чем больше скорость, тем больше вероятность плохих последствий при ДТП. Я думаю, следует провести моделирование ситуации на компьютере, чтобы понять, что даст увеличение скорости на том или ином участке, а уже затем принимать решение», — предлагает общественник.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что обход Волгограда планируется вывести к федеральной трассе А-260 уже в 2026 году.