Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На волгоградских трассах планируют повысить скоростные лимиты

Председатель МРОО «Движение автомобилистов» и член реготделения ОНФ Армен Оганесян предлагает прежде провести моделирование ситуации на компьютере.

Методические рекомендации, предусматривающие изменение скоростных лимитов на дорогах регионов страны и Волгоградской области в частности, готовят в Минтрансе России. Система станет более гибкой, а скоростные режимы будут определяться для каждого отдельно взятого участка дороги, сообщает «РГ».

По мнению зампреда профильного комитета Госдумы Рафаэля Марданшина, скорость движения нужно повысить там, где позволяет обстановка. Качество дорог в наши дни улучшается, условия езды меняются в лучшую сторону, да и сами автомобили стали более технологичными и надежными, обосновывает свою позицию депутат.

Председатель МРОО «Движение автомобилистов», член волгоградского регионального штаба Народного фронта Армен Оганесян уточняет: нельзя увеличивать скоростной режим под копирку.

«К примеру, на ростовской трассе с её четырёхполосным движением можно увеличить скорость, а в самом Волгограде этого делать не стоит — чем больше скорость, тем больше вероятность плохих последствий при ДТП. Я думаю, следует провести моделирование ситуации на компьютере, чтобы понять, что даст увеличение скорости на том или ином участке, а уже затем принимать решение», — предлагает общественник.

Ранее vlg.aif.ru сообщал, что обход Волгограда планируется вывести к федеральной трассе А-260 уже в 2026 году.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше