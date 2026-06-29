На волгоградских трассах планируют повысить скоростные лимиты

«К примеру, на ростовской трассе с её четырёхполосным движением можно увеличить скорость, а в самом Волгограде этого делать не стоит — чем больше скорость, тем больше вероятность плохих последствий при ДТП. Я думаю, следует провести моделирование ситуации на компьютере, чтобы понять, что даст увеличение скорости на том или ином участке, а уже затем принимать решение», — предлагает общественник.