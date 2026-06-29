Стабильно! Власти Красноярского края объяснили ситуацию с бензином

В Красноярском крае наблюдается подорожание автомобильного топлива, которое опережает общий уровень инфляции. За последние 12 месяцев цены на бензин выросли на 13,69%. В частности, бензин АИ-92 подорожал на 14,3%, а АИ-95 — на 13,41%. Премиальный сегмент (АИ-98 и выше) показал наименьший рост — 6,94%.
При этом дефицита топлива в регионе нет, большого ажиотажа на АЗС тоже. Власти ситуацию с бензином в Красноярске и Красноярском крае называют стабильной.
Подробности — в материале корреспондента krsk.aif.ru.
Ситуация с бензином в Красноярске и Красноярском крае: последние новости.
Несмотря на рост цен, Красноярский край занимает 13-е место в России по доступности бензина и лидирует среди регионов Сибири. Такой рейтинг опубликовало РИА Новости. Еще в начале июня жители края могли приобрести на среднемесячную зарплату 1470 литров бензина АИ-92. Для сравнения, в Иркутской области доступно 1309 литров, а в Новосибирской — 1239 литров.
Цены на АЗС сейчас сильно отличается. Самую низкую держат федеральные сети — например, бензин марки АИ-95 на них стоит чуть меньше 70 рублей. Но на некоторых заправках за него просят уже больше 80 рублей.
Проблемы с бензином в Красноярске и Красноярском крае: где купить.
Длинных очередей на заправках в Красноярске нет. Но на популярных направлениях — например, к озерам в Хакасии, — есть некоторый ажиотаж.
Крупные сети АЗС, где бензин стоит дешевле, ввели ограничения на продажу в одни руки. Купить можно не больше 40 литров за раз. Этого достаточно, чтобы проехать, в среднем, 500 км и точно добраться до следующей АЗС.
В канистры и подобные емкости бензин набрать на заправках нельзя.
Ситуация с бензином в Красноярске и Красноярском крае: что делают власти.
Председатель правительства Красноярского края Алексей Медведев провел оперативное совещание по вопросам топлива. На нем было отмечено, что регион обеспечен необходимыми резервами для работы больниц, муниципалитетов и аграриев. Однако наблюдаются отдельные случаи дефицита на автозаправках из-за ажиотажного спроса, особенно со стороны юридических лиц, закупающих топливо впрок.
В ответ на это, представитель краевой компании «Красноярскнефтепродукт» заявил, что рассматривается возможность введения ограничений на объем отпускаемого топлива для защиты интересов населения. Алексей Медведев поддержал это решение и поручил подготовить сводный баланс потребностей в топливе, а также рассмотреть варианты экономии потребления топлива с сохранением приоритетов социальной направленности.
Медведев также призвал проработать возможности заключения контрактов с иными нефтеперерабатывающими заводами, включая рынки Белоруссии, Казахстана и Китая.
«На данный момент, если не брать в расчёт временный ажиотажный спрос, ситуация на топливном рынке стабильна. Запасы, необходимые для текущих отраслевых задач, созданы. На особом контроле, с учётом короткой навигации, — северный завоз, кормозаготовочная и уборочная кампании, основные службы жизнеобеспечения, стабильная работа общественного транспорта и авиации — где будем отслеживать каждый поступающий сигнал о возникающих дефицитах», — сказал Медведев.
Ранее мы рассказывали, что делать, если страшно ездить за рулем.