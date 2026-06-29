Новую школу построят на Среднем проспекте Васильевского острова

В новом четырехэтажном здании по адресу: Средний пр. В. О., 79, к. 2 разместится вторая площадка гимназии № 24 имени Крылова. Здесь будут учиться ребята с 5 по 11 класс. Помимо бассейна, спортивный кластер будет представлен футбольным полем, площадкой для баскетбола и волейбола, беговыми дорожками и местом для прыжков в длину. В школе появятся библиотека и медиатека, оборудованные специализированные классы и учебные кабинеты, просторная столовая. Планируется, что школа, чье строительство ведет холдинг Setl Group, откроется в 2028 году.