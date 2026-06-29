Строительство локальных очистных сооружений завершилось на госплощадке ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске

Строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) завершилось на государственной площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» в Дзержинске. Локальные очистные сооружения необходимы для очистки ливневых сточных вод до безопасного для окружающей среды уровня.
Государственная площадка занимает большую часть общей площади ОЭЗ в Дзержинске — 416 из 724,7 га. На данный момент уже завершены строительно-монтажные работы по созданию контрольно-пропускных пунктов (КПП), сетей газоснабжения, электроснабжения и сетей телекоммуникации. В высокой степени готовности находятся автомобильные дороги.
Кроме того, параллельно идет строительство промышленно-производственных корпусов (ППК) и административного корпуса. На объектах ведется устройство инженерных сетей, кровли, монтаж металлоконструкций, железобетонных конструкций и фасадных панелей, устройство проездов и наружного освещения.
Планируется, что в этом году на государственной площадке особой экономической зоны ряд компаний начнет строительство своих производств. На данный момент резидентами ОЭЗ «Кулибин» являются 58 компаний, ознакомиться с их проектами можно на сайте: sezkulibin.ru/.
Управляющей компанией ОЭЗ «Кулибин» является Корпорация развития Нижегородской области.
«Завершение локальных очистных сооружений — это очередной важный этап в рамках масштабного проекта по созданию крупной промышленной площадки особой экономической зоны “Кулибин”», — сказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.
Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Кулибин» создана в мае 2020 года на территории Дзержинска. Сегодня дзержинская часть ОЭЗ «Кулибин» занимает площадь 724 гектара и включает государственную площадку, а также частные площадки ДПО «Пластик», «Ока-Полимер» и «Синтез ОКА». Частные площадки уже обеспечены инфраструктурой. В ноябре 2025 года правительством России подписано постановление о расширении территории ОЭЗ еще на 117 га за счет площадки в городе Бор. Общая площадь ОЭЗ «Кулибин» составляет 842 га.
Преференциальные условия ОЭЗ позволяют резидентам снизить налоговые ставки на прибыль с 25% до 2% в первые 5 лет, до 5% — в следующие 5 лет и до 14,5% — в последующие годы, а также позволяют освободить резидентов от уплаты налогов на имущество и землю, а также от уплаты транспортного налога. Действие льготы по налогу на прибыль начинается с налогового периода, в котором резидент впервые получит прибыль.
Процедура получения статуса резидента включает в себя определение производственной площадки для реализации проекта совместно с управляющей компанией, регистрацию юридического лица на территории Дзержинска, подачу заявки на заключение соглашения об осуществлении деятельности. Далее инвестор проходит защиту проекта на экспертном совете по развитию особой экономической зоны «Кулибин» и заключает трехстороннее соглашение с Корпорацией развития Нижегородской области и министерством экономического развития и инвестиций региона. На основании соглашения Минэкономразвития России выдает инвестору свидетельство, удостоверяющее его регистрацию в качестве резидента ОЭЗ «Кулибин».
Улучшение инвестиционного климата — одна из задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.