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Строительство локальных очистных сооружений завершилось на госплощадке ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске

Параллельно идет строительство промышленно-производственных корпусов и административного корпуса.

Строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) завершилось на государственной площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» в Дзержинске. Локальные очистные сооружения необходимы для очистки ливневых сточных вод до безопасного для окружающей среды уровня.

Государственная площадка занимает большую часть общей площади ОЭЗ в Дзержинске — 416 из 724,7 га. На данный момент уже завершены строительно-монтажные работы по созданию контрольно-пропускных пунктов (КПП), сетей газоснабжения, электроснабжения и сетей телекоммуникации. В высокой степени готовности находятся автомобильные дороги.

Кроме того, параллельно идет строительство промышленно-производственных корпусов (ППК) и административного корпуса. На объектах ведется устройство инженерных сетей, кровли, монтаж металлоконструкций, железобетонных конструкций и фасадных панелей, устройство проездов и наружного освещения.

Планируется, что в этом году на государственной площадке особой экономической зоны ряд компаний начнет строительство своих производств. На данный момент резидентами ОЭЗ «Кулибин» являются 58 компаний, ознакомиться с их проектами можно на сайте: sezkulibin.ru/.

Управляющей компанией ОЭЗ «Кулибин» является Корпорация развития Нижегородской области.

«Завершение локальных очистных сооружений — это очередной важный этап в рамках масштабного проекта по созданию крупной промышленной площадки особой экономической зоны “Кулибин”», — сказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Кулибин» создана в мае 2020 года на территории Дзержинска. Сегодня дзержинская часть ОЭЗ «Кулибин» занимает площадь 724 гектара и включает государственную площадку, а также частные площадки ДПО «Пластик», «Ока-Полимер» и «Синтез ОКА». Частные площадки уже обеспечены инфраструктурой. В ноябре 2025 года правительством России подписано постановление о расширении территории ОЭЗ еще на 117 га за счет площадки в городе Бор. Общая площадь ОЭЗ «Кулибин» составляет 842 га.

Преференциальные условия ОЭЗ позволяют резидентам снизить налоговые ставки на прибыль с 25% до 2% в первые 5 лет, до 5% — в следующие 5 лет и до 14,5% — в последующие годы, а также позволяют освободить резидентов от уплаты налогов на имущество и землю, а также от уплаты транспортного налога. Действие льготы по налогу на прибыль начинается с налогового периода, в котором резидент впервые получит прибыль.

Процедура получения статуса резидента включает в себя определение производственной площадки для реализации проекта совместно с управляющей компанией, регистрацию юридического лица на территории Дзержинска, подачу заявки на заключение соглашения об осуществлении деятельности. Далее инвестор проходит защиту проекта на экспертном совете по развитию особой экономической зоны «Кулибин» и заключает трехстороннее соглашение с Корпорацией развития Нижегородской области и министерством экономического развития и инвестиций региона. На основании соглашения Минэкономразвития России выдает инвестору свидетельство, удостоверяющее его регистрацию в качестве резидента ОЭЗ «Кулибин».

Улучшение инвестиционного климата — одна из задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.