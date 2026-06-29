Президент Балтийского делового клуба о топливном кризисе: «Ситуация временная. Переживём»

Предприниматель сообщил, что лично проехал по ряду АЗС, чтобы изучить ситуацию на месте: «Наше предприятие заправляется в основном на АЗС “Тебойл” и “Лукойл”. На “Лукойле” дизельное топливо есть. Да, его отпускают в рамках определённого лимита, и это, конечно, создаёт определённые неудобства. Плюс вся эта ситуация наложилась на жаркий период в сельском хозяйстве, когда потребление топлива традиционно возрастает. Что касается цены, то на “Лукойле” она выросла примерно на рубль. Могу ошибаться в деталях, но сказать, что цена “улетела в космос”, нельзя. При этом на некоторых других АЗС я видел дизельное топливо почти по 99 рублей. Но мы на таких АЗС не заправляемся и раньше не заправлялись». Гоз отметил, что автоперевозчики испытывают неудобства и определенную нервозность. «Но топливо есть. У нашего основного поставщика цена изменилась не критично», — заметил он.