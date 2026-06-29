Президент Балтийского делового клуба о топливном кризисе: «Ситуация временная. Переживём»

Калининградские автомобильные грузоперевозчики и предприниматели испытывают определенные неудобства в связи с возникшим топливным кризисом, но ситуация не является катастрофической. Об этом рассказал генеральный директор компании «Сталена», президент Балтийского делового клуба Сергей Гоз корреспонденту «Нового Калининграда».
Предприниматель сообщил, что лично проехал по ряду АЗС, чтобы изучить ситуацию на месте: «Наше предприятие заправляется в основном на АЗС “Тебойл” и “Лукойл”. На “Лукойле” дизельное топливо есть. Да, его отпускают в рамках определённого лимита, и это, конечно, создаёт определённые неудобства. Плюс вся эта ситуация наложилась на жаркий период в сельском хозяйстве, когда потребление топлива традиционно возрастает. Что касается цены, то на “Лукойле” она выросла примерно на рубль. Могу ошибаться в деталях, но сказать, что цена “улетела в космос”, нельзя. При этом на некоторых других АЗС я видел дизельное топливо почти по 99 рублей. Но мы на таких АЗС не заправляемся и раньше не заправлялись». Гоз отметил, что автоперевозчики испытывают неудобства и определенную нервозность. «Но топливо есть. У нашего основного поставщика цена изменилась не критично», — заметил он.
Что касается возможного роста стоимости услуг автоперевозчиков, здесь, по словам президента БДК, каждый перевозчик принимает решение самостоятельно. «Всё зависит от направления, клиентов, договорённостей и состояния рынка. Изменение цены на перевозку — это всегда диалог, а не монолог. Нужно понимать, готов ли рынок это принять», — сказал он.
Панических настроений нет и среди членов Балтийского делового клуба. По словам президента БДК, «есть рабочие сложности, но ничего катастрофического не происходит». «Ситуация временная. Подстроимся, переживём и это, — отметил Сергей Гоз. — Тем более нас, людей из 90-х, такими вещами уже сложно напугать. Мы жили во времена, когда топлива могло не быть вообще, когда оно отпускалось по талонам, лимитам или по договорённости. Работали в условиях, когда сегодня топливо есть, завтра его нет, а цена меняется вслед за курсом доллара. Поэтому сегодняшняя ситуация неприятная, но не катастрофическая. В ней, на мой взгляд, больше нервозности и информационного шума, чем реальной угрозы для нормального бизнеса».
В Калининградской области уже несколько дней автомобилисты испытывают сложности с топливом — бензин присутствует на на всех заправках, на АЗС выстраиваются большие очереди.