Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

846 медалистов окончили школы в Нижнем Новгороде

Количество нижегородских медалистов выросло на 116 человек по сравнению с прошлым годом, а 96 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.

В Нижнем Новгороде начался сезон выпускных вечеров и чествования отличников учебы. Как сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем MAX-канале, в этом году 846 одиннадцатиклассников окончили школу с отличием, что значительно превышает показатели прошлых лет.

Всего в 2026 году со школьной скамьей прощаются 6207 нижегородских выпускников. К текущему моменту в городе зафиксировано 96 стобалльных результатов по итогам Единого государственного экзамена. При этом девять ребят смогли набрать 200 баллов, а один выпускник — Илья Ковалев — показал максимальный результат в 300 баллов.

Мэр Нижнего Новгорода поздравил выпускников с окончанием учебы, пожелав им исполнения всех намеченных планов и успешного профессионального пути.

Ранее сообщалось, что определены лучшие нижегородские школы по итогам всероссийских олимпиад.