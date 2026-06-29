846 медалистов окончили школы в Нижнем Новгороде

Всего в 2026 году со школьной скамьей прощаются 6207 нижегородских выпускников. К текущему моменту в городе зафиксировано 96 стобалльных результатов по итогам Единого государственного экзамена. При этом девять ребят смогли набрать 200 баллов, а один выпускник — Илья Ковалев — показал максимальный результат в 300 баллов.