846 медалистов окончили школы в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде начался сезон выпускных вечеров и чествования отличников учебы. Как сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем MAX-канале, в этом году 846 одиннадцатиклассников окончили школу с отличием, что значительно превышает показатели прошлых лет.
Всего в 2026 году со школьной скамьей прощаются 6207 нижегородских выпускников. К текущему моменту в городе зафиксировано 96 стобалльных результатов по итогам Единого государственного экзамена. При этом девять ребят смогли набрать 200 баллов, а один выпускник — Илья Ковалев — показал максимальный результат в 300 баллов.
Мэр Нижнего Новгорода поздравил выпускников с окончанием учебы, пожелав им исполнения всех намеченных планов и успешного профессионального пути.
Ранее сообщалось, что определены лучшие нижегородские школы по итогам всероссийских олимпиад.