Мэр Краснодара оценил производство на заводе металлоконструкций

Сейчас на заводе трудится более 350 специалистов. Общая площадь цехов составляет порядка 30 тысяч квадратных метров. Руководитель краевого центра осмотрел цеха вместе с генеральным директором КЗМ Эдуардом Архиповым.
«Такие производства, как Краснодарский завод металлоконструкций, — гарант нашей стабильности. Несмотря на все вызовы времени, вы не останавливаетесь в развитии, внедряете новые технологии, вносите значимый вклад в развитие города, края и страны», — отметил Евгений Наумов.
Завод специализируется на проектировании, производстве, резке и окрашивании стальных конструкций для строительства, энергетики и транспортной инфраструктуры. На предприятии внедрена технология горячего оцинкования, что позволяет изделиям выдерживать эксплуатацию в агрессивных средах. Ежемесячно на заводе выпускают порядка 2 тысяч тонн металлоконструкций.
«Самое главное развитие завод получил в 2015—2016 годах, когда мы принимали участие в строительстве Крымского моста. В тот момент был набран коллектив, который составляет его основу на сегодняшний день. Эти люди умеют создавать мостовые металлоконструкции, и они — самое главное достояние нашего завода», — подчеркнул Эдуард Архипов.
Продукция завода используется для реализации проектов федерального и регионального значения. На предприятии изготовили металлоконструкции для железнодорожной части мостового перехода через Керченский пролив, Яблоновского моста, моста через реку Протоку, узлы защитных коффердамов для затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Завод производит опоры ЛЭП и связи, в том числе специализированные металлоконструкции для строительства атомной электростанции в Египте.
В рабочем выезде также приняли участие первый заместитель главы Краснодара Дмитрий Васильев и начальник управления экономики Елена Васильченко.