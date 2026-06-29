Мэр Краснодара оценил производство на заводе металлоконструкций

«Самое главное развитие завод получил в 2015—2016 годах, когда мы принимали участие в строительстве Крымского моста. В тот момент был набран коллектив, который составляет его основу на сегодняшний день. Эти люди умеют создавать мостовые металлоконструкции, и они — самое главное достояние нашего завода», — подчеркнул Эдуард Архипов.