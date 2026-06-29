Челябинские предприниматели отправятся с деловой миссией в Кыргызстан

В рамках поездки для предпринимателей будет организована насыщенная деловая программа и переговоры, где им помогут найти потенциальных контрагентов. Экономика Кыргызстана базируется на добыче полезных ископаемых, включая золото и уголь, а также на сельском хозяйстве; торговля и легкая промышленность также играют ключевую роль в структуре ВВП страны.