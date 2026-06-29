Мэр Сочи потребовал усилить вывоз мусора в курортный сезон

На рабочем совещании в администрации Сочи под председательством главы города Андрея Прошунина обсудили санитарную очистку курорта в высокий сезон, в том числе вопрос обращения с ТКО. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Особое внимание уделили ликвидации накопленного остатка на площадке перегрузки на улице Водораздельной. За две недели этот показатель уменьшился всего на 2 тысячи тонн.
Региональный оператор «Крайжилкомресурс» сейчас задействует на линии 68 мусоровозов для сбора мусора с контейнерных площадок и 35 большегрузных автомобилей для транспортировки отходов на полигон за пределами курорта. С июля регоператор пообещал увеличить парк спецтехники на 40%.
Андрей Прошунин прокомментировал ситуацию:
«Процесс санитарной очистки площадок для сбора ТКО и обеспечения экологического благополучия курорта в летний сезон находится практически в ручном управлении. Вижу сам и получаю сигналы от жителей из тех мест, где скопления очевидно превышают сверхнорму. Необходимо усиливать меры административного воздействия в этой части».
Он также подчеркнул, что городской оперативный штаб регулярно фиксирует объемы собранного и вывезенного мусора. Власти настаивают на увеличении парка спецтехники и кратности вывоза с контейнерных площадок в густонаселенных районах и гостевых зонах на 35−40%. «Все имеющиеся городские и краевые механизмы задействуем, выделяются средства, в том числе федеральные при поддержке Минприроды России», — добавил Прошунин.
Администрации внутригородских районов контролируют исполнение обязательств подрядчиками и фиксируют нарушения, в том числе во время рейдов. Ведется претензионная работа, при необходимости составляются протоколы об административных правонарушениях, которые рассматривает городская административная комиссия.
Совместно с правоохранителями продолжается борьба с незаконным сбросом крупногабаритного и строительного мусора, а также растительной обрези. В этом году выявлено 119 случаев нарушения сброса бытовых отходов. По 92 делам вынесены решения о штрафах на общую сумму 149 тысяч рублей. Еще 27 дел об административном нарушении правил благоустройства находятся на рассмотрении.
Параллельно администрация продолжает обновлять контейнерный парк. В 2026 году региональный оператор «Крайжилкомресурс» закупил 600 новых контейнеров. До конца года администрация Сочи планирует приобрести и установить еще 500 единиц. Также развивается система видеофиксации: на контейнерных площадках устанавливаются камеры с функцией распознавания лиц и госномеров автомобилей.
Ранее «Югополис» рассказывал, что сейчас на Кубани работают 10 лицензированных полигонов и 12 объектов сортировки ТКО. Но их мощностей уже недостаточно. Особенно — в туристический сезон. В Краснодарском крае, по официальным данным, производят около 40% всего мусора в ЮФО.