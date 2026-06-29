Мэр Сочи потребовал усилить вывоз мусора в курортный сезон

Совместно с правоохранителями продолжается борьба с незаконным сбросом крупногабаритного и строительного мусора, а также растительной обрези. В этом году выявлено 119 случаев нарушения сброса бытовых отходов. По 92 делам вынесены решения о штрафах на общую сумму 149 тысяч рублей. Еще 27 дел об административном нарушении правил благоустройства находятся на рассмотрении.