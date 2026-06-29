На Кубани в 2026 году обновят 210 км региональных трасс

Протяженность обновленного отрезка составила более двух километров. Специалисты убрали просадки дорожного полотна, уложили выравнивающий и верхний слои из щебеночно-мастичного асфальтобетона, а также отремонтировали водопропускные трубы. На финальном этапе на участке установили новые дорожные знаки и нанесли разметку термопластиком.
Как отметил заместитель губернатора Краснодарского края Евгений Пергун, национальный проект «Инфраструктура для жизни» — один из ключевых инструментов для достижения целей развития региона. Он подчеркнул, что благодаря слаженной работе властей реализация нацпроекта на Кубани идет бесперебойно. С 2019 года в крае ввели в эксплуатацию более 1 тысячи объектов общей протяженностью почти 1,7 тысячи километров региональных и местных дорог.
Всего в 2026 году в регионе планируют отремонтировать 210 км региональных дорог. В рамках профильного нацпроекта — 16 участков общей протяженностью 109 километров. Кроме того, ремонтные работы ведут по краевой госпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».
Общий объем средств дорожного фонда Краснодарского края в 2026 году составляет 63,7 млрд рублей. Из них 9,4 млрд рублей направят на реализацию национального проекта.
Ранее «Югополис» рассказывал о ходе ремонта дороги на улице Гудимы в Краснодаре.