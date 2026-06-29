На Кубани в 2026 году обновят 210 км региональных трасс

Как отметил заместитель губернатора Краснодарского края Евгений Пергун, национальный проект «Инфраструктура для жизни» — один из ключевых инструментов для достижения целей развития региона. Он подчеркнул, что благодаря слаженной работе властей реализация нацпроекта на Кубани идет бесперебойно. С 2019 года в крае ввели в эксплуатацию более 1 тысячи объектов общей протяженностью почти 1,7 тысячи километров региональных и местных дорог.