Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани в 2026 году обновят 210 км региональных трасс

Участок региональной дороги Андреева Гора — Варениковская — Анапа в Крымском районе ввели в эксплуатацию после ремонта. Работы выполнили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Протяженность обновленного отрезка составила более двух километров. Специалисты убрали просадки дорожного полотна, уложили выравнивающий и верхний слои из щебеночно-мастичного асфальтобетона, а также отремонтировали водопропускные трубы. На финальном этапе на участке установили новые дорожные знаки и нанесли разметку термопластиком.

Как отметил заместитель губернатора Краснодарского края Евгений Пергун, национальный проект «Инфраструктура для жизни» — один из ключевых инструментов для достижения целей развития региона. Он подчеркнул, что благодаря слаженной работе властей реализация нацпроекта на Кубани идет бесперебойно. С 2019 года в крае ввели в эксплуатацию более 1 тысячи объектов общей протяженностью почти 1,7 тысячи километров региональных и местных дорог.

Всего в 2026 году в регионе планируют отремонтировать 210 км региональных дорог. В рамках профильного нацпроекта — 16 участков общей протяженностью 109 километров. Кроме того, ремонтные работы ведут по краевой госпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».

Общий объем средств дорожного фонда Краснодарского края в 2026 году составляет 63,7 млрд рублей. Из них 9,4 млрд рублей направят на реализацию национального проекта.

Ранее «Югополис» рассказывал о ходе ремонта дороги на улице Гудимы в Краснодаре.