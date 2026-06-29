В Воронеже за неоплату парковки водителей оштрафовали на 1,6 млн рублей

За прошедшую неделю административная комиссия Центрального района Воронежа рассмотрела 718 дел и наложила на нарушителей штрафы в размере 2 млн рублей. Об этом сообщили в управе Центрального района в понедельник, 29 июня.
Большая часть нарушений была связана с размещением транспортного средства на платной парковке без внесения платы. По итогам заседания комиссия назначила штрафы на сумму более 1,6 млн рублей.
Кроме того, были рассмотрены и другие административные нарушения. Общая сумма штрафов составила почти 361 тысячу рублей.
Всего с начала года комиссия провела 45 заседаний, на которых рассмотрела 12 324 дел и назначила штрафов на сумму 33,4 млн рублей.
Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало, что водители в течение суток не смогут припарковаться и остановиться в центре Воронежа. Ограничения начнут действовать с 18:00 30 июня.