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В Воронеже за неоплату парковки водителей оштрафовали на 1,6 млн рублей

Нарушения зафиксировали на минувшей неделе.

Источник: АиФ Воронеж

За прошедшую неделю административная комиссия Центрального района Воронежа рассмотрела 718 дел и наложила на нарушителей штрафы в размере 2 млн рублей. Об этом сообщили в управе Центрального района в понедельник, 29 июня.

Большая часть нарушений была связана с размещением транспортного средства на платной парковке без внесения платы. По итогам заседания комиссия назначила штрафы на сумму более 1,6 млн рублей.

Кроме того, были рассмотрены и другие административные нарушения. Общая сумма штрафов составила почти 361 тысячу рублей.

Всего с начала года комиссия провела 45 заседаний, на которых рассмотрела 12 324 дел и назначила штрафов на сумму 33,4 млн рублей.

Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало, что водители в течение суток не смогут припарковаться и остановиться в центре Воронежа. Ограничения начнут действовать с 18:00 30 июня.

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