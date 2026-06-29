КГК вынес предписание МТС из-за «Безлимита на полной скорости»

Мобильный оператор МТС пересмотрел условия акции «Безлимит на полной скорости» после вмешательства Госконтроля, сообщили в телеграм-канале комитета.
Так, в конце мая МТС сделал белорусам SMS-рассылку, предлагая акцию «Безлимит на полной скорости». В итоге многим пользователям востребованных тарифных планов в рамках акции инициативно подключили дополнительную услугу «Супер Безлимит», включающую снятие ограничений скорости мобильного интернета при превышении объема трафика 30 гигабайт в месяц.
Согласно акции, пользователь бесплатно пользуется услугой первые два месяца, а затем ее предоставляют платно по цене от 3 до 9 рублей в месяц.
— При этом согласие абонентов на продолжение платного пользования услугой правилами акции предусмотрено не было, — обратили внимание в КГК.
В итоге Госконтроль совместно с Минсвязи и информатизации указали оператору на то, что такие правила могут повлечь непредвиденные расходы для абонентов, так как не каждый внимательно читает SMS. Оператору предложили, чтобы платную услугу активировал клиент сам, отправляя запрос клиенту.
После этого МТС скорректировал условия рекламного предложения. Теперь абоненты, которые инициативно подключили акцию, в последний день будут получать предложение направить USSD-запрос, чтобы подключить платную услугу «Супер безлимит». Если такой запрос не отправить, то платную услугу оказывать не будут.
Ранее по инициативе КГК и МАРТ уже были вносились изменения в законодательство, была исключена возможность подключать услуги справочного и развлекательного характера без инициативного запроса пользователя.
— С учетом данной ситуации государственному органу-регулятору будут внесены дополнительные предложения, направленные на защиту прав потребителей услуг сотовой связи, — констатировали в КГК.
Тем временем губернатор высказался о случайных доходах и теневых заработках белорусов.
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