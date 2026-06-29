КГК вынес предписание МТС из-за «Безлимита на полной скорости»

В итоге Госконтроль совместно с Минсвязи и информатизации указали оператору на то, что такие правила могут повлечь непредвиденные расходы для абонентов, так как не каждый внимательно читает SMS. Оператору предложили, чтобы платную услугу активировал клиент сам, отправляя запрос клиенту.