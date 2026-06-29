Мишустин назвал приоритетные вопросы для правительства

Мишустин в понедельник провел встречу с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и представителями Совета палаты.
«Демография — абсолютно точно важнейшее направление работы правительства. Это одна из важнейших национальных целей развития. В том числе совместно с Советом Федерации сегодня много что было сделано. И, конечно, посмотрим, что еще можно здесь сделать», — сказал Мишустин.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что задачи внутреннего развития РФ — демографии, сохранения традиционных ценностей и повышение уровня жизни — будут решены.
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