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Мишустин назвал приоритетные вопросы для правительства

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал вопросы демографии приоритетом для российского правительства.

Источник: AP 2024

Мишустин в понедельник провел встречу с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и представителями Совета палаты.

«Демография — абсолютно точно важнейшее направление работы правительства. Это одна из важнейших национальных целей развития. В том числе совместно с Советом Федерации сегодня много что было сделано. И, конечно, посмотрим, что еще можно здесь сделать», — сказал Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что задачи внутреннего развития РФ — демографии, сохранения традиционных ценностей и повышение уровня жизни — будут решены.

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