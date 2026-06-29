Незаконные постройки сносят на Южном шоссе в Петербурге

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга совместно с СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» начал работы по демонтажу незаконных построек на Южном шоссе во Фрунзенском районе. Об этом сообщила пресс-служба ККИ.